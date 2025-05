Dubbi del Consiglio comunale di Boroneddu sulla Tari e, in attesa di chiarimenti, all’unanimità l’aula decide di rinviare la trattazione del punto all’ordine del giorno.

È stato il sindaco Angelo Mele ad illustrare all’assemblea civica alcune criticità riguardanti la gestione associata del servizio e la tariffa unica per tutti i Comuni associati. «La principale problematica – ha evidenziato il primo cittadino - riguarda le utenze collocate nei novenari».

Da qui la proposta o «di rinviare la seduta o votare contro l’approvazione delle tariffe, per chiarire in via preventiva la questione presso l’Unione dei Comuni».

Necessario un chiarimento con l’Unione dei Comuni che gestisce il servizio anche per i consiglieri di minoranza Maria Giovanna Salaris e Fabrizio Miscali, che si sono quindi detti d’accordo per il rinvio. Voto unanime anche sulla ratifica di una delibera della Giunta su delle variazioni al bilancio. Ad illustrarle il sindaco.

Prima di passare al voto la capogruppo dell’opposizione Salaris ha chiesto un chiarimento «in merito all’incremento dello stanziamento del capitolo di bilancio per le spese legali». «Si tratta di un contenzioso pregresso e non concluso». Salaris ha chiesto dunque di avere copia, nel rispetto della riservatezza dei dati personali, degli atti relativi a tale contenzioso. Il collega ed ex sindaco Miscali ha ipotizzato si trattasse di un «contenzioso che a suo tempo aveva visto un accordo tra le parti che prevedeva una rateizzazione del pagamento del debito».

