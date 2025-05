Nuovo passo avanti per la conclusione dei lavori al teatro cittadino chiuso da 10 anni. La Giunta Marras ha infatti approvato il progetto esecutivo per il secondo lotto degli interventi di riqualificazione della struttura comunale. Le opere finanziate dalla Regione attraverso un emendamento presentato dallo stesso sindaco Alfonso Marras in qualità di consigliere regionale, prevede il rifacimento degli isolamenti delle coperture e il ripristino degli intonaci ammalorati.

Si tratta di un tassello fondamentale nel percorso di recupero della storico teatro, chiuso dal 2015. I nuovi lavori si aggiungono a quelli già in fase conclusiva, avviati a marzo 2024 con un investimento di 225.000 euro per il completamento degli interni. Nei prossimi giorni sarà montato un ponteggio all’interno del teatro per consentire l’installazione dei pannelli ignifughi sulle coperture.

"Non sono interventi tampone, ma una vera soluzione pensata per garantire la piena funzionalità del teatro - sottolinea il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Federico Ledda. Entro breve, la struttura sarà sottoposta alla verifica della commissione comunale pubblico spettacolo per l’autorizzazione alla riapertura. Soddisfazione anche da parte del sindaco Alfonso Marras. "Restituiremo il teatro alla città – sottolinea con il finanziamento regionale possiamo finalmente chiudere un’altra incompiuta.”

