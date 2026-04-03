Il Comune di Cuglieri pagherà 35mila e 600 euro più interessi di mora a Banca Sistema che vantava crediti nei confronti dell’ente per quasi 100mila euro. Un notevole risparmio per l’ente, oltre il 60% in meno rispetto a quanto dovuto, dopo la sentenza esecutiva del Tribunale di Oristano che ha emanato il verdetto definitivo.

La cifra è stata iscritta nel bilancio di previsione 2026 come debito fuori bilancio «verificatane la sua compatibilità, per il pagamento tempestivo al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell’Ente», cita la delibera del Consiglio comunale, guidato da Andrea Loche.

L’ingiunzione di pagamento avanzata da Banca Sistema, che vantava crediti per conto di Enel Sole, risale a gennaio 2023 per un importo di 60mila euro più interessi. Si tratta di crediti acquistati dalla Banca per lavori riqualificazione e messa in sicurezza dell'impianto di illuminazione pubblica effettuati proprio da Enel tra il 2010 e il 2013. Il Comune inizialmente aveva fatto opposizione ricorrendo contro il decreto ingiuntivo del Tribunale di Oristano, ritenendo infondata la richiesta dell’ente di credito.

Dopo la sentenza del foro di Oristano il Comune si è «adeguato alle statuizioni della sentenza esecutiva, nella valutazione dell’interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori». Il Comune ora pagherà la cifra, con un rilevante risparmio, alla Banca specializzata nella gestione e nell’acquisto pro soluto di crediti verso gli enti pubblici.

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