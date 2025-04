È un caso che ha suscitato tanto clamore nell’opinione pubblica e di cui ancora tanto si discute, un mistero italiano ancora irrisolto: la scomparsa dell’elicottero Volpe 132 e la morte dei due piloti, il maresciallo Gianfranco Deriu di Cuglieri e il brigadiere Fabrizio Sedda di Ottana.

La misteriosa fine è raccontata nel libro di Pier Giorgio Pinna “Il Caso Volpe 132” che verrà presentato sabato 12 aprile 2025, alle 18.30 nel teatro del Seminario.

Un reportage che riporta alla luce uno dei misteri italiani più enigmatici, un caso che, dopo 31 anni, torna a far parlare di sé, svelando retroscena e dettagli inediti su un’operazione misteriosa legata al tragico abbattimento dell’elicottero Volpe 132 e alla morte dei piloti maresciallo Deriu e appuntato Sedda. Il reportage, pubblicato dalla casa editrice Mediando, include anche codici QR per accedere a contenuti multimediali esclusivi. Un’occasione unica per conoscere da vicino i fatti che collegano questo caso ad altri eventi internazionali e a misteri legati a traffici d’armi e depistaggi.

L'autore Pier Giorgio Pinna dialogherà con Maria Giovanna Campus. Organizzano le associazioni culturali Gurulis Nova e Corte dei Miracoli. Ingresso gratuito.

Segue alle 19.30, sempre nel teatro, il concerto di musica classica del duo Dorian: Davide Mocci alla chitarra e Cristina Scalas al flauto con una performance “dall’800 a Morricone”. L’happening musicale è promosso e organizzato dall’associazione Amici della Musica di Cuglieri, Associazione culturale Ellipsis, Academia della Sardegna, Associazione Amici della Musica, AIAM, con il patrocinio del Ministero della Cultura, Regione, Fondazione di Sardegna e Comune di Cuglieri. Appuntamento sabato 12 aprile 2025, nel teatro del Seminario.

