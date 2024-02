Fondi in arrivo al Comune necessari per interventi di protezione civile, cura e tutela del territorio. 114mila euro che provengono da Unione dei Comuni Montiferru e Alto Campidano, come quota spettante a Cuglieri, dall’avanzo di amministrazione.

I denari occorreranno per comperare diverse attrezzature necessarie per la salvaguardia e protezione civile del territorio comunale, utili per combattere eventuali inneschi incendiari ecc.

Nel dettaglio saranno comperate alcune macchine agricole e altra attrezzatura per il cantiere comunale: l’acquisto di una trincia forestale; la manutenzione della terna di proprietà comunale. Verrà comperato uno spargisale e una lama spazzaneve, quindi verranno installati alcuni idranti antincendio dislocati in diversi punti del territorio. Saranno comperati anche alcuni DAE: defibrillatori automatici.

Per le borgate verranno acquistate delle attrezzature mancanti per le due postazioni di salvamento a mare già esistenti e per l’acquisto di una postazione completa; l’acquisto di una sedia job per far accedere alla spiaggia chi ha problemi di deambulazione. Saranno dunque realizzati alcuni attraversamenti pedonali con segnaletica e illuminazione extra, e la valorizzazione dei parchi urbani dedicati ai bambini.

