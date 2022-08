Estate culturale ricca di tanti appuntamenti a Cuglieri e borgate marine di S’Archittu e Santa Caterina. Reading letterari, serate musicali, fuochi d’artificio e intrattenimento per i bambini che segnano la volontà di ripartenza dopo un biennio difficile tra pandemia e i danni del grosso incendio dell’estate scorsa.

Domenica 7 la festa di Santa Maria della Neve con la tradizionale processione dei fedeli che accompagnerà la statua della Madonna sul carro a buoi al santuario montano della Madonnina, dove alle 11 si terrà la santa messa. In serata rientro in basilica a Cuglieri per la benedizione, con il corteo delle confraternite e delle associazioni Gurulis Nova e Ampsicora. Alle 21 la benedizione eucaristica. Alle 21.30 lo spettacolo pirotecnico con la spettacolare cascata di fuochi d’artificio.

Lunedì 8 le grandi colonne sonore di Morricone e Williams, eseguite da Massimiliano Pani al violino e Walter Agus al pianoforte, risuoneranno nel sagrato della basilica di Santa Maria della Neve alle 21.

Mercoledì 10 serata musicale con il gruppo Hit Parade, a seguire Dj set nel chiostro dell’ex Seminario. Il giorno successivo, giovedì 11, si esibiranno il Gruppo Duo Diesis e Paolo Vanacore a S’Archittu in piazzetta degli Oleandri.

Dopo la pausa di Ferragosto, si riprende martedì 16 nel boschetto di Santa Caterina con il gruppo Beatles and Friends.

Sempre a Santa Caterina nella suggestiva baia, mercoledì 17 alle 24 lo spettacolo dei fuochi d’artificio, a cura del centro commerciale naturale di Cuglieri.

Giovedì 18 è il momento delle letture d’autore con la rassegna letteraria estiva AperiBook nel boschetto di Santa Caterina: presentazione del libro “Albert l’ultima estate” di Patrizia Floris, a cura del sistema bibliotecario del Montiferru.

Venerdì 19 a Cuglieri in piazzetta Sa Serra alle 21.30 serata musicale con il gruppo New Krypto. Il giorno successivo, sabato 20 sempre nella stessa piazza, giochi e intrattenimento per i bambini, a seguire schiuma party e Dj set.

Martedì 23 festeggiamenti a Cuglieri in onore di San Filippo Benizi con distribuzione del pane. Venerdì 26 torna la rassegna letteraria AperiBook nel boschetto di Santa Caterina: presentazione del libro “I rintocchi di Galusé” di Roberto Brughitta, a cura del sistema bibliotecario del Montiferru.

Dal 7 al 10 settembre i festeggiamenti per la Beata Vergine delle Grazie in piazza Amsicora a Cuglieri.

