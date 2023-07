Un raro esemplare femmina di altavela da 30 chili, largo circa due metri, ucciso da un pescatore sub. È successo a Torre del Pozzo, borgata marina di Cuglieri, scatenando le reazioni dei bagnanti.

Simile alla razza, si tratta di una specie protetta, considerata a rischio estinzione: il gruppo dei Subacquei per la Scienza Costa ovest ha chiesto un intervento degli enti pubblici, affinché si attivino per informare la popolazione, anche con cartelli a ridosso dei litorali.

L’animale, per di più, si trovava in stato di gravidanza, con sette cuccioli nel grembo: «Prima di morire», spiega il biologo marino e subacqueo Daniele Grech, «l’animale è riuscito ad espellerli, consentendo loro di guadagnare il mare. Li abbiamo monitorati per alcuni giorni e sembra che, dopo una piccola fase di stordimento, abbiano lasciato la baia dove sono venuti alla luce e speriamo davvero che almeno loro possano avere salva la vita».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata