Lutto cittadino a Cuglieri, si è spento l’ex sindaco Giovanni Battista Foddis, per tutti Battista, che avrebbe compiuto 83 anni a dicembre. Da tempo malato è venuto a mancare nella tarda serata di ieri 13 maggio. Di professione geometra, è stato amministratore dal 2001 al 2011, due mandati consecutivi lasciando una impronta indelebile nel paese.

Di lui si ricorda l’energico pragmatismo e il carattere deciso e poco incline al compromesso. Dieci anni intensi in cui ha portato grossi finanziamenti alla cittadina del Montiferru, che ha conosciuto importanti cambiamenti nel centro abitato e non solo.

Sotto il suo mandato è stata realizzata la circonvallazione di bordovalle a Cuglieri, per non congestionare il trafficatissimo corso Umberto dove passa la statale nord-occidentale 292. Poi la sistemazione e abbellimento delle vie processionali del centro storico, per la suggestiva Settimana Santa cuglieritana, quindi l'importante ampliamento del cimitero.

Con lui Cuglieri ha giocato un ruolo determinante nel progetto Titulos, la rete delle città feudali della Sardegna, quindi ha ottenuto il grosso finanziamento dalla Regione per il progetto pilota del centro storico di Santa Caterina, confluito in seguito in Anima Mundi, che avrebbe dovuto riqualificare e valorizzare la borgata marina, ma è stato rimodulato in altre azioni.

Tra gli aspetti controversi la costruzione della variante alla statale 292, prima sostenuta tenacemente da Foddis poi da lui stesso rinnegata dopo la realizzazione della strada di bordovalle.

