Le donne della famiglia di Emilio Lussu sono state fondamentali nel sostegno morale e materiale al politico, militare e scrittore di Arnungia.

Due in particolare Joyce Lussu e Giovanna Serri, le protagoniste del libro di Claudia Crabuzza: “L’eredità delle donne di casa Lussu" che, attraverso una ricerca approfondita, mette in luce il loro complesso rapporto. Joyce è stata la moglie di Emilio Lussu attivista e intellettuale; Giovanna Serri contadina e tessitrice ha gestito per cinquant'anni la casa e i terreni della famiglia Lussu.

La presentazione del volume sarà sabato 15 al museo dell’Olio di Giorgio Zampa: “L’eredità delle donne di casa Lussu, Joyce Lussu e Giovanna Serri”, storie umane avvincenti che contribuiscono a far scoprire la cultura e la storia di Armungia, e l'esperienza virtuosa dei musei locali. Appuntamento alle 18 in corso Umberto 68. Saranno presenti l’autrice e l’editrice Enedina Sanna di Archivi del Sud.

© Riproduzione riservata