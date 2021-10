Incidente tra un autobus di linea e una macchina sulla statale 292, all’altezza di Cuglieri.

Il bus (che a bordo trasportava solo il conducente) vicino a una stretta curva al chilometro 109 è entrato in collisione, per cause ancora da accertare, con una vettura che procedeva in direzione opposta.

La sala operativa 115 ha ricevuto la richiesta di soccorso intorno alle 16:40 e inviato sul posto la squadra di pronto intervento dal distaccamento dei Vigili del fuoco di Cuglieri.

Gli operatori hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti e iniziato le operazioni necessarie al ripristino della viabilità, rimasta interrotta per circa 40 minuti.

Al termine della messa in sicurezza i Carabinieri hanno potuto procedere con i rilievi.

Presente anche il 118 che ha preso in cura la conducente della macchina accompagnandola al San Martino per accertamenti.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata