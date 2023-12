Finalmente ci sono le risorse per realizzare la nuova strada che da S’Archittu si innesterà direttamente sulla statale 292. Un milione e 100mila euro, che provengono dalla Regione, per costruire la nuova bretella stradale che consentirà a S’Archittu di avere un altro ingresso in direzione nord verso Santa Caterina.

Un’arteria strategica per la borgata marina, che attualmente ha un solo accesso utilizzato per entrare e uscire dal centro abitato. L’intervento prevede il prolungamento di via delle Mimose, a S’Archittu, in collegamento con la Statale al chilometro 105, poi la creazione di un grande parcheggio per veicoli e camper. Un altro tassello fondamentale per lo sviluppo integrato e turistico della borgata marina.

Della strada si è sempre parlato ma mai nessuno ha fatto niente, solo ora si concretizzerà l’opera pubblica. Soddisfatto il primo cittadino Andrea Loche: «Il progetto migliorerà la rete infrastrutturale e potenzierà la viabilità esistente, garantendo un adeguato livello di sicurezza della circolazione».

Il consigliere regionale Alfonso Marras, che si è prodigato per far ottenere il finanziamento, commenta: «Sono contento che il consiglio regionale che abbia accolto questa istanza, che è indispensabile per il litorale cuglieritano e per la comunità che da tanti anni ne attendeva la realizzazione».

© Riproduzione riservata