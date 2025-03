Il cantiere comunale Lavoras sta per aprire i battenti. L’ufficio Aspal di Cuglieri ha pubblicato il bando per l’inserimento lavorativo di tre operai e un profilo tecnico da utilizzare nella manutenzione ordinaria di edifici del patrimonio comunale, per finalità di inclusione sociale, welfare, istruzione e formazione.

Il Comune in particolare è alla ricerca di 3 manovali edili e un geometra, profili necessari per lo svolgimento del cantiere comunale.

All’Aspal è consultabile l'avviso pubblico, con informazioni sui documenti e i moduli da compilare per partecipare alla selezione. L’amministrazione comunale intende impiegare le figure professionali nell’esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria delle numerose strutture di proprietà dell’ente.

L’ufficio tecnico comunale gestirà il cantiere e coordinerà gli operai. È possibile presentare le domande entro le 14 di giovedì 20 marzo.

