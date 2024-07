L’acqua di mare nella suggestiva baia di Santa Caterina di Pittinuri, a Cuglieri, è contaminata: scatta quindi immediato il divieto di balneazione per i villeggianti.

Appena giunta la comunicazione dell’Arpas, l’agenzia regionale della protezione ambiente del laboratorio di Portoscuso, il sindaco Andrea Loche ha emesso l'ordinanza di divieto temporaneo di balneazione nelle acque della rada per un tratto complessivo di 1200 metri dalla foce del rio Salamedu fino ad arrivare agli scogli de sos Genovesos, compresa la spiaggia di Cagaragas.

Le analisi effettuate nei campioni d’acqua marina hanno evidenziato il superamento oltre la soglia consentita dei limiti degli “Enterococchi Intestinali”. Un rischio concreto per i bagnanti, con acque potenzialmente infettive e rischi sull’incolumità pubblica.

Il provvedimento si è reso indispensabile perché le acque sono «potenzialmente infettive con possibile ed effettivo pericolo per i bagnanti. Il superamento dei parametri mette a repentaglio la salute pubblica dei vacanzieri, quindi quelle acque marine non possono essere in alcun modo utilizzate», precisa il primo cittadino.

Il divieto di balneazione rimarrà in vigore fino a nuove analisi delle acque che certifichino i parametri entro i limiti consentiti.

