Cinquanta provvedimenti sono stati presi dal Questore di Oristano Giovanni Corrado Marziano dall'inizio dell'estate a oggi nei confronti di altrettante persone responsabili di reati e crimini che hanno creato problemi alla sicurezza.

In particolare, sono scattati 21 avvisi orali. Sul fronte della violenza di genere il questore ha emesso 20 ammonimenti per atti di violenza domestica.

Infine la Questura ha fatto scattare 8 fogli di via e un Daspo urbano nei confronti di persone responsabili di reati che hanno messo in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica.

