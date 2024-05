Proseguono gli incontri del percorso partecipativo “Costruiamo insieme Destinazione Marmilla”, promossi dal GAL Marmilla, in collaborazione con “Poliste srl” - Società Benefit, per costruire l’offerta turistica del territorio e la futura Destinazione Turistica Marmilla.

Il prossimo incontro è in programma per martedì, dalle 16.30 alle 18.30 in modalità online sulla piattaforma “Zoom”.

L’appuntamento avrà un taglio formativo e di co-progettazione e sarà utile a capire cosa sia un prodotto turistico e come si costruisca. Durante il laboratorio saranno inoltre individuati insieme i prodotti turistici della Marmilla che saranno oggetto dei successivi incontri tematici che si svolgeranno, martedì 28 maggio, dalle 16.30 alle 19.30 (Workshop formativo e di co-progettazione dei prodotti turistici della Marmilla), mercoledì 29 maggio, dalle 16.30 alle 19.30 (Workshop formativo e di co-progettazione dei prodotti turistici della Marmilla) e martedì 4 giugno, dalle 16.30 alle 19.30 (Workshop formativo e di co-progettazione delle esperienze turistiche). L’incontro è aperto a cittadini e cittadine, consorzi, imprese, reti di imprese, associazioni e realtà del terzo settore, amministrazioni pubbliche, istituzioni locali e istituzioni scolastiche dei 43 Comuni della Marmilla. È possibile iscriversi visitando il sito www.galmarmilla.it o la pagina Facebook e Instagram del GAL.

© Riproduzione riservata