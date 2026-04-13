"Costruiamo Insieme", appuntamento a PauL’iniziativa è in programma per mercoledì 15 aprile
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Secondo appuntamento, mercoledì 15 aprile a Pau, con “Costruiamo Insieme”, attività inserita all’interno del progetto “QxB – Quanto Basta per questi burattini”.
Dalle 18.30, nella sede del “CEAS – Parco dell’Ossidiana”, in via San Giorgio, il nuovo incontro del progetto curato dallo stesso CEAS, in collaborazione con il Comune e finanziato dalla Regione.
Nel corso del pomeriggio il laboratorio aperto alla cittadinanza, nel quale si proseguirà con la realizzazione dei burattini con i materiali di riciclo. A questo proposito, i partecipanti potranno contribuire portando vestiti usati e strumenti da cucito. L’attività sarà in compagnia della burattinaia Laura Pazzola, dell’associazione “Camélopard”.
Per informazioni si può contattare il CEAS, contattando il numero 3204816528 o mandando una mail all’indirizzo ceaspau@gmail.com.