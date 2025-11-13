Contributi per attività sportive, via alle richieste a BaradiliDomande entro il 30 novembre
L’Amministrazione Comunale di Baradili intende promuovere lo sviluppo delle attività sportive, concedendo un contributo per le spese sostenute dalle famiglie per la partecipazione dei minori dai 3 ai 17 anni a qualsiasi tipo di sport.
L’importo è riferito alla stagione sportiva 2024/2025 (da settembre 2024 a giugno 2025).
Nello specifico il Comune rimborserà fino al 50% della spesa sostenuta e fino ad un importo complessivo massimo pari a 100 euro. L’importo massimo di 100 euro potrà essere superato nel caso in cui dovessero realizzarsi delle economie che verranno ripartite tra i richiedenti, sempre in proporzione alle spese sostenute sempre nei limiti del 50% della spesa sostenuta. Gli interessati dovranno presentare al Comune una richiesta, secondo il modello predisposto dal Servizio Sociale, con la ricevuta di pagamento delle spese sostenute, entro il 30 novembre. Per informazioni si può consultare il sito istituzionale del Comune.