Al liceo di Ghilarza domani 24 gennaio si terrà una piccola cerimonia per la consegna dei diplomi ai ragazzi che lo scorso anno scolastico hanno conseguito la maturità. E in quella che sarà una cerimonia intima e molto sentita ci saranno anche i familiari di Gabriele Pinna, il diciottenne di Ghilarza che lo scorso marzo è morto prematuramente ucciso da una meningite fulminante. Anche lui, studente del liceo linguistico di Ghilarza, avrebbe dovuto diplomarsi lo scorso anno insieme ai suoi compagni.

Ma un destino crudele l’ha stappato prematuramente all’affetto dei suoi cari e dei suoi amici. Gabriele è morto appena diciottenne. Judoka bravissimo, proprio poche settimane dopo il tragico evento, avrebbe dovuto partecipare ai campionati italiani. Una morte che ha destato grande dolore e sconforto. La scuola ha pensato che fosse giusto e doveroso consegnare il diploma anche ai familiari del giovane studente del proprio liceo. Parteciperanno gli studenti delle quinte.

