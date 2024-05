Il Comune di Cabras ha indetto un bando pubblico per l’assegnazione in concessione di 4 posteggi biennali temporanei, per le stagioni estive 2024 e 2025, per l’esercizio del commercio sul suolo pubblico. I posteggi si trovano in area ad uso civico e sono due in località Mare Morto e due a Is Arutas.

Le concessioni si distinguono tra quelle dedicate ad attività di somministrazione di alimenti e bevande e quelle riservate ad altri servizi, con priorità al settore non alimentare. L’attività dovrà svolgersi durante le ore diurne, tra le 10 e le 21. Possono presentare la domanda gli operatori abilitati all’esercizio del commercio sul suolo pubblico. La partecipazione al bando è consentita alle ditte individuali, nonché alle società regolarmente costituite ed attive.

Le domande devono essere inviate al Comune entro giovedì 6 giugno alle 10.30. All’esito dell’istruttoria il Comune provvede a redigere la graduatoria che sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune.

