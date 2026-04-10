Ritardi nell’erogazione dei contributi per gli affitti e instabilità politica finiscono al centro di un’interpellanza urgente presentata dal gruppo consiliare Oristano al Centro. Nel mirino, i tempi ancora incerti per il pagamento del fondo nazionale previsto dalla legge 431/98, destinato alle famiglie in difficoltà.

Nel documento, Giuliano Uras e Roberto Pisanu ricordano che «il contributo integrativo per il pagamento dei canoni di locazione rappresenta un sostegno essenziale per centinaia di nuclei familiari», evidenziando come lo scorso anno le somme fossero state erogate entro il 21 marzo.

Oggi invece «i contributi non risultano ancora erogati, senza che sia stata fornita alcuna comunicazione chiara, trasparente e ufficiale circa le ragioni del ritardo». Una situazione che, secondo i firmatari, sta causando «gravi difficoltà economiche e sociali per le famiglie più fragili» e che si inserisce in un quadro amministrativo segnato da continui cambi di assessori, definiti un «valzer delle poltrone» con effetti sulla continuità dell’azione di governo.

Uras e Pisanu chiedono quindi chiarimenti sulle cause del ritardo e sui tempi di pagamento, ma anche spiegazioni sulla stabilità politica dell’esecutivo. Tra i quesiti più netti, quello rivolto al sindaco per sapere «se ritenga di essere ancora nelle condizioni politiche e amministrative per guidare la città».

Infine una richiesta di intervento urgente in Consiglio comunale: «il tempo degli annunci è finito: i cittadini chiedono risposte, rispetto e atti concreti».

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