I cieli di Sardegna come quelli del Messico o della Colombia, dove i narcos lanciano i carichi di droga dagli aerei.

E’ accaduto lo scorso 28 marzo nell’Oristanese. Otto chili e mezzo di cocaina, valore di oltre 9 milioni di euro, sono piovuti dal cielo cadendo sul tetto di un’abitazione di Baratili San Pietro.

Bersaglio non centrato, il carico sarebbe dovuto finire tra le mani dei trafficanti. E questo errore, fatale, ha fatto scattare le indagini dei carabinieri che con l’operazione denominata “Fly down” hanno individuato il pilota che ha lanciato il borsone col carico.

E’ stato arrestato oggi Francesco Rizzo, 28 anni, istruttore di volo nato a Palestrina (Roma), fino ad oggi incensurato. Ha lanciato il carico da un Cessna di una scuola di volo della Capitale.

Alle 13.30 di quel 28 marzo i proprietari dell’abitazione sentono un boato e chiamano i carabinieri, che recuperano il carico e fanno scattare le indagini. I militari della Compagnia di Oristano, coordinati dalla Procura, e con la collaborazione dei colleghi dell'11/o Nucleo Elicotteri Carabinieri di Elmas, sono riusciti a individuare il pilota.

Hanno utilizzato il gps per seguire gli spostamenti: l’aereo, partito da Roma, dopo una sosta al campo volo Monti della Tolfa di Santa Severa, ha fatto rotta verso la Sardegna, ha attraversato la provincia di Nuoro e, una volta arrivato nell’Oristanese, è sparito dai radar per una ventina di minuti. In quei 20 minuti ha cercato di individuare il punto del lancio, ha sorvolato la Cabras-Serdiani, lungo la provinciale 1, e Baratili San Pietro-Nuraxinieddu lungo la provinciale 60. Ma non ha centrato il bersaglio. Il Cessna ha fatto scalo anche a Olbia ed è stato immortalato dalle telecamere dello scalo.

Per tre mesi i carabinieri hanno seguito gli spostamenti di Francesco Rizzo che attualmente lavorava come pilota per una compagnia ungherese come aerotaxi per vip e persone facoltose.

Ieri lo hanno bloccato mentre faceva scalo all'aeroporto di Cagliari-Elmas con un volo proveniente dalla Germania. Sono in corso ulteriori indagini per risalire alle altre persone coinvolte nel traffico di droga.

