Un 28enne, con precedenti di polizia, è stato arrestato dalla Squadra Mobile di Oristano per spaccio di stupefacenti.

La perquisizione, dopo un’attenta attività di monitoraggio, nella mattina del 25 maggio, ha permesso di scovare 15 grammi di cocaina in parte già suddivisa in dosi, alcuni grammi di marijuana, e ancora una dose di eroina, 5 flaconcini di metadone, un bilancino di precisione nonché tutto il necessario per il confezionamento della droga.

Al giovane, seppur disoccupato da diversi anni, sono stati rivenuti anche circa 3.000 euro in contanti suddivisi in banconote di piccolo taglio, posti sotto sequestro in quanto ritenuti provento dell’attività illecita.

L’arresto è stato convalidato e al giovane applicata una misura cautelare: avrà l’obbligo di presentarsi quotidianamente in Questura a Oristano.

