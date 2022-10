Nel Guilcier due nuovi appuntamenti con “Druches”, i corsi di arte dolciaria tradizionale organizzati ad Abbasanta dall’associazione culturale Chentu Zenias. Il primo si terrà sabato 29 ottobre e sarà dedicato ai pabassinu a s’antiga. Il secondo, dedicato alla decorazione delle capigliette, è invece in programma per il 5 novembre. Entrambi prevedono una quota associativa, ciascuno di 25 euro.

“Sulle orme del progetto Mastros, ideato, elaborato e realizzato dall’associazione culturale ‘AniamaMente Territorio’ con la quale Chentu Zenias collabora in piena sinergia, abbiamo pensato di integrare il progetto con un ulteriore elemento, ‘sas fainas’, ovvero cose da fare, lavori”, spiega il presidente di Chentu Zenias Leonardo Depani. E prosegue: “Sas fainas costituiscono parte integrante e fondamentale del patrimonio identitario del territorio di parte Guilcier e Barigadu il cui valore non si configura come valore astratto ma come un complesso aggregato di natura, storia, abitudini e tradizioni. Ne deriva un cambio di prospettiva: alle politiche di conservazione e tutela subentra la necessità di un’azione di valorizzazione, che assume un’importanza fondamentale nel processo di ricerca e scoperta dell’identità culturale di un territorio. Il patrimonio identitario diventa quindi a pieno titolo una ‘risorsa’, un bene capace di tutelare, valorizzare e conservare i nostri saperi”.

Depani prosegue: “Proponendo e riscoprendo il vasto patrimonio di saperi e abilità che caratterizza l’entroterra sardo, si vuole offrire una chiave di lettura che attribuisca maggior valore alle componenti identitarie della nostra cultura, che non sia fine solo a se stessa e alla semplice conoscenza ma favorisca realmente la produzione di manufatti artigianali, contribuendo allo sviluppo sostenibile del territorio”. “Pabassinu a s’antiga e decorazione capigliette” sono solo i primi corsi di un percorso che Chentu Zenias intende sviluppare.

