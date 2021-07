Intervento, alle 3.30 di questa mattina, di una squadra del Comando provinciale Vigili del Fuoco di Oristano, chiamata a Santa Giusta, in località Cirras, per recuperare un cavallo che era finito in una piscina.

I vigili hanno recuperato l'animale, imbracandolo e portandolo in salvo con un’autogru.

Le operazioni di salvataggio (foto vigili del fuoco)

L'animale appena recuperato è stato riconsegnato al leggittimo proprietario.



