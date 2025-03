Venerdì e sabato appuntamenti di carnevale a Siapiccia e Albagiara. Venerdì, a Siapiccia, la Pro loco, in collaborazione con l’amministrazione comunale, organizzano nel centro sociale del paese, la “Festa in Maschera”. Dalle 16.30 in programma giochi, musica, pentolaccia, palloncini, trucca bimbi e tanto intrattenimento.

Sabato, invece, ad Albagiara, sarà ancora tempo di Carnevale. A partire dalle 16, organizzata dalla Pro loco, la “Festa di Carnevale”. Nella palestra comunale del paese, si terrà la festa in maschera, con animazione a cura dell’associazione “Girogirando” e la pentolaccia dedicata ai bambini, oltre alle tradizionali zeppole.

Inoltre, spazio anche per il balli sardi e di gruppo in compagnia del fisarmonicista Andrea Puddu.

