Con l'arrivo del periodo dedicato al carnevale anche a Gonnoscodina si mette in moto la macchina dei preparativi in vista del periodo più colorato dell’anno. La Pro loco del paese, infatti, ha fissato la data per la sfilata del “Carnevale Gonnoscodinese”, previsto per sabato 1 marzo.

Il programma prevede, alle 16, il raduno di carri e maschere presso la strada circonvallazione, in località “Quattiferru”. Alle 16.30 il via alla sfilata di carri e maschere per le vie del paese, con la conclusione presso di “Archi di San Bartolomeo”. Alle 19.30, chiusura con il “Processo a Re Giorgio”. Alle 20 conclusione con la premiazione delle maschere dei carri, oltre alla distribuzione per tutti di malloreddus e dolci di carnevale.

