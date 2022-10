Una nave cargo battente bandiera straniera, con a bordo otto persone, è stata fermata ieri in porto dalla Capitaneria di Oristano.

Il provvedimento di fermo amministrativo è scattato dopo un’approfondita ispezione, durante la quale sono emerse carenze legate alla sicurezza della navigazione e che, al momento, impediscono la ripartenza fino al loro risolvimento da parte della Compagnia armatrice.

Gli uomini della Guardia costiera hanno rilevato come il battello di emergenza non fosse funzionante rendendo pressoché impossibile abbandonare la nave in caso di emergenza; le esercitazioni eseguite a bordo hanno inoltre dimostrato che l’equipaggio non era preparato in caso di evacuazione dalla nave o per fronteggiare un incendio a bordo.

Riscontrato anche un guasto a uno dei motori principali e un malfunzionamento nel sistema di rilevazione degli incendi.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata