Inutile scorrere l’elenco dei Comuni che hanno partecipato al bando regionale per l’organizzazione degli eventi di Capodanno: tra i 17 pretendenti Oristano non c’è.

La città di Eleonora si accontenterà dei 100mila euro che la Giunta ha stanziato per mettere a punto il programma degli eventi natalizi, nella speranza che qualche associazione, operatore economico o ente del terzo settore partecipi all’avviso pubblico in scadenza domani.

Eppure l’occasione era ghiotta: l’assessorato regionale al turismo ha già fatto sapere che presumibilmente tutti i Comuni che hanno partecipato al bando saranno finanziati. Due le linee di intervento: i grandi eventi di fascia A, per i quali viene approntato un piano di sicurezza per oltre 10mila persone (250mila euro), e quelli di fascia B, con piani di sicurezza superiori a 3mila persone (100mila euro). Non solo concerto, le risorse possono essere utilizzate anche per eventi collaterali dal 23 dicembre, un quarto da investire in promozione e comunicazione.

Sulla questione i consiglieri di minoranza, primo firmatario Umberto Marcoli, hanno presentato un’interpellanza al sindaco e all’assessore alla Programmazione per sapere «se l’Amministrazione abbia deciso di non partecipare al bando ed eventualmente per quale motivo, se abbia valutato altre forme di partecipazione o finanziamento per promuovere eventi di Capodanno nel proprio territorio e quali azioni intenda intraprendere per compensare la mancata partecipazione al bando».

