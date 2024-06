Cambio in Giunta a Busachi.

Al posto di Vincenzo Mele entra nell’esecutivo guidato dal sindaco Giovanni Orrù Francesco Fadda. Tiene le stesse deleghe assessoriali: Lavori pubblici e Viabilità. Nella sua veste di consigliere Vincenzo Mele è stato invece delegato dal sindaco a rappresentare Busachi all’interno dell’Unione dei Comuni del Barigadu.

«Questi cambi – spiega il primo cittadino – erano stati programmati ad inizio legislatura in modo da dare a chi avesse voluto l’opportunità di fare l’esperienza in Giunta. Ora si è reso disponibile a questo avvicendamento Vincenzo Mele, mentre Antonella Fadda, che sarebbe dovuta subentrare all’assessora Angela Saba, giudicando l’operato positivo della collega e per problemi legati alla disponibilità di tempo, ha preferito lasciare le cose come sono».

