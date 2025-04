Anteprima stuzzicante per il Cabudanne de sos Poetas 2025, in programma tra fine agosto e primi di settembre. Sarà la scrittrice Mariangela Gualtieri mercoledì 16 aprile ad anticipare l’edizione numero 21, e presenterà le sue ultime fatiche letterarie “Ruvido Umano” e “Album per pensare e non pensare”. Dialogano con l’autrice Giuditta Sireus e Mario Cubeddu.

«La ventunesima edizione sta prendendo forma e si presenta al suo pubblico con un ospite importante, durante questo primo appuntamento saremo in compagnia di Mariangela Gualtieri e del suo "rito sonoro". Mariangela ci accompagnerà alla scoperta delle sue due ultime opere», spiega Luca Manunza, presidente di Perda Sonadora.

L’incontro è organizzato in collaborazione con il Club di Jane Austen Sardegna- Circolo Letterario Femminile e Dicembre Letterario, sostegno della Regione, Fondazione di Sardegna e patrocinio del Comune.

Appuntamento mercoledì 16 aprile alle 18:30 in sa Domo de sa Poesia.

