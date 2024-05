Via i rifiuti abbandonati dai maleducati durante la stagione invernale. Domenica prossima 12 maggio i volontari scenderanno in campo nella spiaggia di Is Arutas e a Corrighias, le due zone più frequentate dai turisti che scelgono il Sinis per trascorrere le ferie. La seconda Giornata ecologica in vista della stagione estiva è organizzata dal Comune di Cabras in collaborazione con l’Area marina protetta del Sinis guidata dal direttore Massimo Marras e dalla Consulta giovani. L'appuntamento è alle 8,30.

Poi ci sarà la distribuzione del materiale per la raccolta e poi via con la bonifica. Si tratta di un nuovo appuntamento in calendario. Il primo è andato in scena a marzo scorso, esattamente nel lungo stagno, a Cabras. Era stato raccolto di tutto e di più: metalli, polistirolo, vecchi indumenti, copertoni e tanta plastica. Avevano dato una grossa mano anche alcuni componenti dell’associazione Plastica Free e i membri del Gruppo Leva ‘63. «Le iniziative a sostegno del decoro e della rigenerazione urbana da parte dei cittadini iniziano a moltiplicarsi. - aveva commentato l’assessore comunale all’Ambiente Carlo Carta - Il nostro impegno sarà ora volto a far crescere sempre più l’interesse, affinché le famiglie e i bambini possano sentirsi parte di un efficace sistema di impegno civico a tutela dell’ambiente».

L’ultima Giornata ecologica andrà in scena come ormai da tradizione a fine settembre. I volontari arriveranno fino all’isola di Mal di Ventre, troppo spesso meta dei vandali. Come ha sempre fatto sapere il Comune, l’obiettivo delle giornate ecologiche è anche quello di incentivare una fruizione più consapevole del territorio cittadino e dell’ecosistema costiero, anche attraverso il valido apporto delle associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, culturale e sportivo, diving professionali.

