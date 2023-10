Nuova vita per via Papa Giovanni XXIII, a Cabras, dove i disagi per i pedoni e non solo sono all’ordine del giorno tra marciapiedi distrutti, aiuole invase dalle radici degli alberi e tanto altro ancora.

Per il tratto di strada che non gode di ottima salute da anni sono in arrivo 300 mila euro. Il Comune di Cabras ha ottenuto le risorse dopo aver partecipato diversi mesi fa ad un bando regionale per il finanziamento di interventi nella viabilità locale. Al centro del progetto, stilato dall’ufficio tecnico comunale, l’amministrazione ha inserito la riqualificazione dell’importante asse viario del centro abitato, via Papa Giovanni XXIII appunto, prevedendo di migliorarne la percorribilità veicolare e pedonale mediante la messa in sicurezza e riconfigurazione dei marciapiedi esistenti, la creazione di nuovi stalli, la nuova pavimentazione, l’abbattimento delle barriere architettoniche, la riconfigurazione della piccola rotonda all’incrocio con via Garibaldi, considerata pericolosa.

Il quadro economico del progetto prevede un importo complessivo di 331 mila euro, 31 mila dei quali a titolo di cofinanziamento dell’Ente. Ora bisogna quindi bisogna attendere gli operai.

«Cabras è oggetto di un’importante opera di riqualificazione che interessa varie zone dell’abitato, per realizzare le quali devono essere acquisite risorse aggiuntive rispetto a quelle derivanti dalle entrate dirette del Comune - ha spiegato il sindaco Abis - È fondamentale riuscire a elaborare una progettazione strutturata che consenta di vincere i bandi e usare al meglio le risorse pubbliche».

«Attraverso i fondi stanziati dal bando regionale dei Lavori Pubblici, una delle arterie della cittadina assumerà un nuovo aspetto, divenendo percorribile con maggior sicurezza dalle auto e accessibile dalla mobilità lenta - ha aggiunto l’assessore ai Lavori Pubblici e alla Viabilità Enrico Giordano - A causa delle radici degli alberi piantumati anni addietro, la pavimentazione dei marciapiedi è stata distrutta e la situazione attuale non è più tollerabile. Il nostro impegno è quello di proseguire con ulteriori interventi sulla viabilità, soprattutto a favore della sicurezza di pedoni e ciclisti».

