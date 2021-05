Tutti negativi. Gli alunni di Cabras che oggi sono stati sottoposti al tampone non hanno contratto il Covid-19. Un respiro di sollievo per tante famiglie del paese ma anche per il Comune.

É stata l’amministrazione comunale, in collaborazione con l’Istituto comprensivo di Cabras e l’Ats, a voler programmare uno screening di massa dopo la positività nei giorni scorsi di alcuni bambini. Ma anche di insegnanti e di diversi genitori dei piccoli studenti.

Il risultato è stato comunicato poco fa. Buona la prima dunque. Il prossimo screening è in programma mercoledì. Verranno sottoposti al tampone, ma in un’area diversa, anche tutti gli alunni oggi in quarantena.

Sia i bambini della scuole materne, sia i ragazzi delle elementari e medie. Unica nota stonata è stata la poca partecipazione dei bambini all'iniziativa promossa dal Comune. Non tutti, infatti, hanno voluto aderire allo screening gratuito.

In alcune classi l’adesione non è stata completa nonostante l’importante occasione per evitare ulteriori contagi nel mondo della scuola. Tante mamme non hanno condiviso di non poter essere presenti durante lo screening. Altre invece hanno sostenuto che per i bambini, specie quelli più piccoli della materna, essere sottoposti al tampone poteva essere un trauma.

"Un vero peccato - ha detto però con dispiacere il primo cittadino di Cabras Andrea Abis -. Era un'ottima occasione per evitare il propagarsi del virus”.

