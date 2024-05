Lo sport come strumento di integrazione culturale. Successo per l'open day di cricket.

Questa mattina gli studenti e le studentesse dell’Istituto comprensivo di Cabras e del Centro Provinciale di Istruzione per gli Adulti di Oristano si sono trasformati in battitori, lanciatori e fielder durante l’open day di cricket che li ha visti impegnati in partite miste al campo in erba di via Tharros.

La battuta d’inizio dello sport nazionale pakistano, alle 9.30, è stata eseguita dal sindaco di Cabras Andrea Abis, che ha dato il via alla mattinata salutando con entusiasmo l’iniziativa che ha unito due realtà culturali molto diverse tra loro, che hanno trovato il modo di confrontarsi attraverso il linguaggio universale dello sport.

Un esempio di integrazione favorita dal personale scolastico dell’Istituto locale e del CPIA4, fondamentale per promuovere l’inserimento degli ospiti del Centro di Accoglienza di Cabras.

Al termine dell’incontro c’è stata una degustazione di prodotti offerta dall’Ufficio scolastico provinciale in collaborazione con Crai. L’open day si è tenuto al campo di via Tharros con il supporto dell’Atletico San Marco.

© Riproduzione riservata