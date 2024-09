Famiglie, bambini, adulti, sportivi e non: in quasi duecento hanno voluto partecipare a quello che per Cabras è diventato un appuntamento immancabile. Si è svolta questa mattina la Ciclopedalata del Sinis.

L’evento, tradizionalmente fissato per il primo maggio, era stato rinviato a settembre a causa delle condizioni climatiche non ottimali. La data di settembre ha accolto l’entusiasmo dei tanti che questa mattina alle 8 si sono radunati nella piazza Don Sturzo per partecipare alla giornata sulle due ruote.

Dopo la procedura delle iscrizioni e la consegna delle magliette con il logo della manifestazione, la carovana si è avviata in direzione Sinis. «Concludiamo il nostro calendario eventi con una giornata di bellezza naturalistica senza paragoni – ha detto l’assessore alla Cultura Carlo Trincas - Dopo un’estate scandita da spettacoli, festival, musica, momenti culturali e giornate dedicate allo sport che è iniziata a giugno, tra rassegne, format e concorsi, suddivisi in 64 serate, per un totale da record di 73 eventi. Abbiamo lavorato lungamente per la definizione di un calendario ricco, con la precisa intenzione di allungare la stagione estiva, per un lavoro al fianco degli operatori della ricettività e del commercio che possa essere davvero proficuo».

La giornata a San Giovanni ha visto una prima tappa nel villaggio di San Salvatore di Sinis, la mattina, ed è poi proseguita liberamente fino al pomeriggio quando c'è stata l’estrazione dei vincitori delle due biciclette messe in palio dagli organizzatori della giornata, il Gruppo Sportivo Amatori Oristano.

«L’esperienza di raggiungere San Giovanni di Sinis in bicicletta è un grande piacere, ci fa godere della bellezza del Sinis a un ritmo che solo la bici può dare - ha affermato il sindaco di Cabras Andrea Abis - Questo, che a prima vista è qualcosa di semplice, diventa per tanti, piccoli e grandi, invece possibile esclusivamente in casi come questo, quando a scortare i ciclisti vi sono gli agenti della polizia locale. Siamo però fiduciosi, stiamo lavorando proficuamente con l’assessorato dei lavori pubblici della Regione Sardegna e con Arst per il progetto della pista ciclabile proprio per San Giovanni di Sinis. A giorni si terrà una nuova conferenza di Servizi. Speriamo inoltre di recuperare al più presto i fondi per la realizzazione della pista ciclabile e pedonale che collegherà Cabras con Torregrande. Siamo molto determinati a raggiungere questi importanti obiettivi».

© Riproduzione riservata