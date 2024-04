Da 77 a 26. L’esercito di candidati che si sono presentati stamattina al concorso indetto dal Comune di Cabras per l’assunzione di un vigile urbano a tempo indeterminato si è più che dimezzato.

I candidati che hanno superato la prova scritta sono stati in tutto 26. Per accedere a quella orale prevista per il prossimo 15 aprile gli aspiranti vigili dovevano ottenere una votazione non inferiore a 21 punti.

L’ultima prova, per chi supera anche il colloquio orale, sarà invece quella fisica: è in programma il 17 aprile al palazzetto dello sport, in via Tharros. Sono previsti 50 salti con la fune, c’è poi il test navetta, una sorta di gara di velocità e infine piegamenti sulle braccia a corpo teso. L’assunzione del candidato vincitore è prevista per il prossimo 22 aprile, così ha riferito pochi giorni fa il primo cittadino di Cabras Andrea Abis.

