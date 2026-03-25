L'Azienda sanitaria di Oristano sta cercando, a Cabras, un immobile per ospitare il servizio di Guardia medica, attualmente attivo nell'ambulatorio di via Tharros. Le richieste sono diverse e dettagliate: l'immobile, che deve avere una superficie di circa 170 metri quadri, deve essere dotato di due stanze da adibire a ambulatori, ciascuna di almeno 16 metri quadri, di tre bagni, di una sala d'attesa di almeno 28 metri quadri, di altre due sale per i medici, di una zona per il servizio di vigilanza e di un cucinotto di almeno otto metri quadri.

Tutte le informazioni si leggono nella manifestazione di interesse pubblicata pochi giorni fa. La Asl spiega il motivo della ricerca: "I locali che attualmente ospitano il servizio non sono più necessari, in quanto le altre attività sanitarie, ad eccezione della guardia medica, saranno trasferite nell'ambulatorio di proprietà della Asl, che è stato ristrutturato. Ci occorre perciò un locale più piccolo, che ospiterà solo la guardia medica". L'avviso pubblico scadrà il prossimo tre aprile. L'avviso ha natura esplorativa e non vincola in alcun modo l'Azienda che potrà, a proprio insindacabile giudizio, non concludere alcun contratto di locazione a seguito della valutazione delle proposte pervenute. La durata del contratto di locazione sarà di sei anni, rinnovabile. I locali dovranno essere ultimati e forniti chiavi in ​​mano, quindi completati di finiture interne, serramenti ed esterni. La domanda che verrà presentata dovrà contenere anche l'offerta economica. Ora non resta che attendere l'esito della manifestazione di interesse. Con la speranza che qualcuno che disponga di un immobile con queste caratteristiche si faccia avanti.

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