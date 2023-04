Sei cantieri e operai ovunque. A Cabras attualmente sono in corso sei progetti che la comunità aspettava da tempo. Ad annunciare le opere è il primo cittadino Andrea Abis.

Operatori al lavoro per l’asfaltatura dalla piccola rotonda di Solanas fino a via Eleonora, a Cabras. Ma è in corso anche la ristrutturazione della chiesa di San Pietro, sempre nella frazione del paese e quella di Santa Maria Assunta.

Dopo anni di attese le due strutture non avranno più problemi di infiltrazioni e spariranno quelle reti che da anni proteggono i fedeli dalla caduta di calcinacci. Un colpo d’occhio arriva invece dal lungo stagno di Cabras dove per la prima volta è stata realizzata una vera spiaggia urbana. Un intervento voluto fortemente dal Comune per rendere fruibile la riva della laguna, che da sempre doveva essere il fiore all’occhiello del paese. Un modo, quindi, per trascorrere del tempo libero con un panorama mozzafiato.

Prosegue la realizzazione della rete fognaria di San Giovanni di Sinis, infrastruttura che i residenti e i gestori delle attività commerciali aspettano da sempre.

Prosegue poi la ristrutturazione, sempre nella borgata marina del Sinis, della cupola della sede dell'edificio utilizzato dai biologi per il recupero e la cura della fauna marina selvatica in difficoltà, in particolare le tartarughe marine della specie Caretta caretta.

«Ogni giorno si fa un pezzo - commenta il sindaco di Cabras, Andrea Abis - Entro le prossime settimane e mesi apriranno altri cantieri di lavori pubblici».

