Buone notizie per i pescatori di Cabras ma anche per chi utilizza il mare per passione o lavoro.

Il Comune ha pubblicato il modulo per la richiesta di proroga per le attività consentite all’interno dell’Area marina protetta del Sinis. A partire da lunedì 29 aprile, i titolari di un’autorizzazione 2023, scaduta al 31 dicembre scorso, possono fare domanda di proroga per lo svolgimento di ricerche scientifiche, riprese fotografiche, cinematografiche e televisive, trasporto passeggeri e visite guidate, noleggio e locazione unità da diporto, osservazione cetacei, pesca sportiva e ricreativa, attività didattiche e di divulgazione naturalistica ed eventi sportivi e ludico-ricreativi.

«Per ottenere la proroga - fanno sapere dal Comune di Cabras - che sarà valida fino al 31 dicembre 2024, occorre essere in possesso dei requisiti autorizzativi ed effettuare il pagamento del corrispettivo dovuto». I moduli dovranno essere consegnati manualmente all’ufficio protocollo o inviati via pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.cabras.or.it, oppure via mail all’indirizzo protocollo@comune.cabras.or.it.

