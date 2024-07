Sorrisi e sguardi fieri. Ma anche tanta voglia di far conoscere il territorio ai vacanzieri. Quest'anno i turisti in cerca di informazioni verranno accolti al Centro visite del Sinis, nella borgata di San Giovanni, piazzetta principale, anche da tanti ragazzi speciali: sono quelli di Sea Scout, supervisionati da un tutor.

Si tratta di diversi giovani che fanno parte del gruppo che si occupa di inserimento sociale, sviluppo dell'autonomia, potenziamento scolastico, sport e tempo libero per persone con disabilità intellettivo-relazionale. Una realtà innovativa dove lo svantaggio è peculiare che riesce in alcuni suoi aspetti a far piacere alla vita da far diventare il diverso aspetto essenziale della perfezione. I ragazzi nei giorni scorsi sono stati formati dal personale dell'Area arena protetta del Sinis.

Il direttore Massimo Marras ha presentato ai ragazzi il territorio e tutte le sue peculiarità. «Informare, coinvolgere e includere, sono principi cardine su cui si è lavorato insieme all'Area Marina Protetta e al Comune di Cabras», fanno sapere i coordinatori di Sea Scout, «Dopo un'attenta formazione da parte del personale dell'Amp rivolta anche al personale di Sea Scout, l'info point sarà aperto tutti i giorni fino a settembre quando il servizio proseguirà entro fine settimana».

© Riproduzione riservata