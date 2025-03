Il Comune di Cabras ha deciso di prorogare i termini per la presentazione delle domande di ammissione per la Borsa di studio nazionale rivolta agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, per l’anno scolastico 2024-2025.

La proroga vede i termini di presentazione variare dal 31 marzo al 15 aprile 2025 alle ore 12. Dal Comune lagunare fanno sapere inoltre che per verificare i requisiti e le modalità di partecipazione, è possibile visitare la pagina contenente l'avviso pubblico nel sito internet istituzionale.

In alternativa, è possibile raggiungere gli uffici di piazza Eleonora d'Arborea.

© Riproduzione riservata