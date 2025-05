Un bianco ricco di significato. Anche il Comune di Cabras partecipa alla mobilitazione nazionale "24 maggio – 50.000 sudari per Gaza", promossa da intellettuali, studiosi e personalità della società civile, per dire basta alla carneficina di persone, tra cui moltissimi bambini, in atto a Gaza e nei territori palestinesi e chiedere la cessazione immediata dei bombardamenti e l’accesso degli aiuti umanitari alla popolazione.

Ieri lenzuolo bianco – il "Sudario per Gaza" - è stato esposto simbolicamente sulla facciata del Municipio di Cabras, come segno visibile e concreto. Il sudario rappresenta un gesto di pietà e compassione, un simbolo di memoria e denuncia contro ogni forma di ingiustizia e violenza. È un abbraccio a tutti gli indifesi, a tutti gli innocenti che stanno pagando il prezzo più alto di una atrocità che non può lasciare indifferenti.

«Il sudario è un grido senza voce, sventola in silenzio per ricordarci le vite spezzate di questa orrenda guerra - afferma il sindaco Andrea Abis - Cabras, nel suo piccolo, ribadisce l'importanza della pace».

