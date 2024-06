Con l’estate arriva il caldo ma anche nuovi divieti. Dallo scorso 15 giugno, e fino al 16 settembre, dalle 19 alle tre del mattino, le auto non potranno più circolare in varie zone del centro storico di Cabras.

L’obiettivo è quello di migliorare la qualità e la vivibilità urbana attraverso un’azione diretta alla diminuzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico e di liberare spazi per biciclette e pedoni, al fine di favorire la salvaguardia ed il miglioramento della qualità della vita e lo sviluppo della competitività sotto il profilo economico, sociale, culturale e turistico del centro storico.

Così si legge nell’ordinanza comunale che istituisce anche l’obbligo di svolta a sinistra, direzione via Mariano IV d’Arborea, per i veicoli al servizio di persone titolari di contrassegno per la circolazione e sosta dei veicoli a servizio delle persone con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta, giunti all’altezza della piazza Vittorio Emanuele III provenienti da via Cavallotti. Stessa cosa vale per i veicoli di polizia, vigili del fuoco, mezzi di soccorso e velocipedi.

