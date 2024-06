Due chilometri in tutto, transitando in auto non ci vogliono più di due minuti. Il prefetto di Oristano, Salvatore Angieri, e il sindaco di Cabras, Andrea Abis, questa mattina hanno inaugurato la nuova strada rurale che da Is Arutas porta sino alla spiaggia di Mari Ermi. Il vecchio collegamento stradale tra le due località costiere era stato interrotto dodici anni fa in seguito alla decisione di alcuni privati di togliere la disponibilità di alcuni terreni installando degli enormi massi. Motivo per il quale era necessario passare dalla provinciale percorrendo circa 15 chilometri.

Stamattina erano presenti anche le autorità civili e militari della provincia di Oristano e don Giulio Esu, 93 anni, storico parroco di Cabras, che ha benedetto il tratto realizzato in appena due settimane grazie a un finanziamento regionale di 280 mila euro e a una quota di contributo comunale di 35 mila euro. L’opera pubblica è stata fortemente voluta dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Andrea Abis per la sua fondamentale importanza nelle funzioni di pubblico servizio, sicurezza, soccorso, antincendio e per l’alta valenza economica e turistica lungo il litorale di Cabras.

«Si tratta di una strada che permetterà di rendere il nostro territorio costiero più accessibile e sicuro perché - spiega Abis - pensiamo soprattutto alle necessità di vigilanza e sicurezza del territorio, alle operazioni di soccorso affrontate dal personale sanitario o al servizio antincendio, che da oggi potranno essere svolti senza ostacoli a supporto della protezione civile. In quanto località a vocazione turistica poniamo molta attenzione anche ai frequentatori del litorale, a chi ama spostarsi tra le nostre spiagge. Da oggi lo si potrà fare in maniera agevole, soprattutto con le biciclette, evitando il lungo giro sulle provinciali e diminuendo drasticamente i tempi di percorrenza».

Gli operai hanno utilizzato un percorso rurale già esistente, rispettando le regole del piano paesaggistico regionale che impongono una distanza di 300 metri dall’arenile per la viabilità litoranea. Il sentiero quindi è stato allargato, poi battuto e delimitato ai lati da grandi pietre. Ma c’è anche un’altra novità. A Is Arutas per la prima volta stazionerà l’ambulanza del servizio di soccorso medico 118.

© Riproduzione riservata