Dopo giorni di chiusura a causa della mancanza di medici, ieri le porte dell'ambulatorio della Guardia medica di Cabras, in via Tharros, sono state finalmente riaperte. Ma cantare vittoria non è possibile: lunedì 5 febbraio, infatti, l’ambulatorio sarà nuovamente chiuso. Così ha fatto sapere la Asl di Oristano attraverso il suo sito internet. “La direzione informa i cittadini che il turno notturno della guardia medica di Cabras di lunedì 5 febbraio non sarà coperto - si legge - Si invitano i cittadini in caso di necessità a rivolgersi ai punti di guardia medica limitrofi”.

I disagi dunque continuano. C'è stato però un passo avanti. È la prima volta infatti la Asl di Oristano comunica la chiusura dell'ambulatorio. Fino ai giorni scorsi nel sito non si leggeva nessuna informazione in merito. Neanche il sindaco Andrea Abis aveva informazioni precise sull'apertura dell'ambulatorio. Motivo per il quale anche lui non ha potuto comunicare nulla ai suoi cittadini.

La speranza dunque è che nessun cittadino lunedì, dopo le venti, abbia bisogno del medico, anche perché il 5 febbraio è chiuso anche l’ambulatorio della Guardia medica di Oristano, in via Carducci. Il medico in città sarà presente domenica 4 febbraio dalle 8 alle 20 e martedì 6 febbraio sempre dalle 20 alle 8 del giorno successivo.

