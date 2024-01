Lo stagno di Cabras continua a conquistare i campioni. Da pochi giorni, nello specchio d’acqua di Mar’e Pontis, si allenano due atlete della Nazione francese: sono Axelle Renard, 21 anni, e Eugenie Dorange, 25 anni. Le due atlete sono ospiti del Circolo nautico di Oristano guidato dal presidente Gian Marco Patta che gestisce il Centro canoa di proprietà del Comune di Cabras.

Le due canoiste, che in questi giorni hanno concesso tante foto ricordo anche agli atleti del paese, da alcuni giorni si allenano in acqua la mattina e in palestra la sera. «Siamo affascinate da tutto - raccontano tra un esercizio e l’altro - ma soprattutto dalle temperature. Vivere a gennaio con venti gradi è bellissimo, è un privilegio. Cabras è un vero paradiso. In questi giorni poi il vento non si fa sentire, non poteva andare meglio insomma. Il cibo? Tutto ottimo, torneremo di sicuro».

Con le due atlete, che resteranno a Cabras per circa dieci giorni, è presente anche il loro preparatore, Michael Ortu, che di sardo ha solo il cognome. Anche lui vive e lavora in Francia. «Siamo qui grazie al grandissimo campione Stefano Oppo - racconta - è stato lui qualche tempo fa, durante una gara, a parlarci del Circolo nautico nautico di Oristano, della bellezza del territorio, di come era efficace allenarsi proprio qua. A quel punto abbiamo deciso di prendere subito dei contatti e organizzare il viaggio. E ora siamo a Cabras, con grande piacere».

Axelle Renard e Eugenie Dorange non sono le prime campionesse che hanno scelto lo stagno di Cabras per i loro allenamenti in vista delle gare importanti. Lo scorso anno hanno pagaiato diversi campioni.

