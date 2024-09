Fitness, calcio, basket, canoa, danza, arti marziali, tennis. Gli eventi dell’estate cabrarese proseguono per tutto il mese di settembre.

Dopo il Festival della bottarga di sabato 14 e domenica 15 settembre, in piazza Stagno sabato 21 settembre sarà tempo di sport. L’assessorato agli Spettacoli e allo Sport ha in programma un intero evento di promozione sportiva, “Un Mondo di Sport”, organizzato in collaborazione con la Consulta Giovani, che vedrà protagoniste tutte le società sportive che operano nel territorio, con spazi dedicati per avviare la campagna iscrizioni 2024-2025.

Dalle 16, dopo la presentazione delle varie società partecipanti, ci si potrà mettere alla prova con ogni attività per scegliere quella più giusta per tenersi in forma durante l’anno. L’evento sarà un momento importante anche per il mondo della boxe: dalle 19 il torneo organizzato in collaborazione con l’Asd Corner Gym Boxe di Oristano. Sul ring allestito nella piazza Stagno si incontreranno dieci tra i migliori pugili dilettanti della Sardegna, tra cui il campione regionale categoria junior 63 chilogrammi Ruben Ferrari, originario di Cabras. A seguire, l’atteso incontro pro pesi super welter tra gli atleti Sorin Claudiu Lacatus, romeno e residente a Cabras, pugile affiliato all’Asd Corner Gym boxe, e il croato Matija Petrinic. La serata proseguirà poi con la musica dei Jackie Treehorn, dalle 22.30.

«Un mondo di sport è un grande contenitore all’interno del quale ci si potrà confrontare a tutto tondo con le arti corporee e lo sport - afferma l’assessore allo Sport Carlo Trincas - Nasce con l’obiettivo incentivare la pratica sportiva e valorizzare tutti i nostri atleti e le società sportive del territorio. Cabras ha la fortuna di avere numerosi sportivi che ogni anno raggiungono risultati importanti in varie discipline, dalla canoa, al calcio, alle arti marziali e alla danza. Siamo orgogliosi dei loro successi. La nostra cittadina si mostra ancora una volta come centro di attrazione importante sotto il profilo turistico, quale generatore di molteplici appuntamenti capaci di richiamare un pubblico di volta in volta nuovo».

© Riproduzione riservata