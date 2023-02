Una settimana in canoa ma non solo. Gli allenamenti delle nove piccole atlete slovene, tutte dai 9 ai 14 anni, arrivate a Cabras per allearsi al Circolo nautico che si affaccia sui rio Tanui, sono finiti in bellezza. Oggi infatti sono state ospitate dalla scuola media del paese. Hanno raccontato agli alunni la loro passione per la canoa e non solo. Di pomeriggio invece, prima degli ultimi allenamenti, sono state raggiunte da un cavaliere della Sartiglia. Un modo per far conoscere alle ragazze le tradizioni del territorio. Per l'occasione sono salite anche su un pony addobbato con le rosette.

Per il Circolo nautico di Oristano guidato dal presidente Gian Marco Patta ora non rimane che attendere altri campioni stranieri. Lo stagno di Cabras, da diversi mesi è meta di tanti atleti che scelgono la laguna per allenarsi in vista di gare importanti. Tutto questo dopo il del meeting internazionale di canoa kayak “I Giganti dello Sprint” organizzato alcuni mesi fa dal Circolo nautico e al quale hanno partecipato tante società straniere. L’obiettivo della manifestazione era quello di far conoscere il territorio con la speranza, poi, di far ritornare gli atleti a Cabras per gli allenamenti. Come del resto sta accadendo.

© Riproduzione riservata