L’obiettivo è quello di sorvegliare meglio il paese, ma soprattutto individuare e poi fermare i cittadini che non rispettano le opere pubbliche. Il Comune di Cabras ha deciso di potenziare il sistema di videosorveglianza. Soprattutto nelle zone dove negli ultimi mesi si sono verificati vari raid vandalici. Ma anche di sostituire la strumentazione vecchia.

Grazie ad uno stanziamento di 12mila euro il Comune installerà a breve tre nuove telecamere nell’area esterna di accesso e perimetrazione della scuola media del paese, in via Trieste. «Questo al fine di scoraggiare le continue effrazioni subite dal plesso scolastico durante l’anno 2024» si legge nella determina firmata dal comandante della polizia locale Fabrizio Meloni, con la quale viene affidata l'installazione delle nuove telecamere. Ma ci sarà anche la messa a sistema di due videocamere di ultima generazione e tecnologia, in sostituzione di quelle presenti di vecchia concezione e tecnologia, vicino all’ ex scuola di via Leopardi.

Diverse volte la polizia locale ha potuto constatare l'ingresso dei vandali all’interno del cortile dell’immbile. Ecco la necessità di intervenire.

Telecamere nuove anche nella zona dove sono presenti i campi di calcio di “Donna Annetta”, nei pressi di via Matteotti.

