Il Comune di Cabras scende in campo per promuovere e sostenere l’attività delle associazioni di volontariato impegnate nella tutela dei randagi. La Giunta, da anni attenta al tema del randagismo e degli animali vaganti, ha deciso stavolta di potenziare l’attenzione per i felini, come prosecuzione della campagna di microchippatura portata avanti in collaborazione con la Asl. «Procediamo con gli interventi che si contrappongono al problema del randagismo – spiega il sindaco Andrea Abis -. Dopo la promozione delle adozioni canine, oggi proseguiamo con le sterilizzazioni dei gatti, progetti che da un lato sono utili a garantire il loro benessere e ad evitare il più possibile la moltiplicazione incontrollata di gatti senza padrone che vagano per le strade mettendo a rischio la propria incolumità».

Il progetto prevede la concessione di contributi a favore delle associazioni iscritte nel Registro generale del volontariato della Regione, che si impegnino a collaborare con il Comune nelle attività di tutela del benessere degli animali e di prevenzione del randagismo. Per rendere ancora più efficace il progetto verrà attivato un canale di comunicazione diretta, attraverso il quale i cittadini potranno segnalare la presenza di gatti randagi. «Si tratta ancora una volta di interventi che si posizionano nell’ambito del buon vivere civile – aggiunge l’assessore Carlo Trincas -. Abbiamo iniziato da tempo a interessarci degli animali d’affezione e riteniamo fondamentale agire affinché si avvii una sorta di rieducazione culturale: sono ancora troppi gli animali che vagano senza controllo per l’abitato, occorre in primis sollecitare un impegno civico di responsabilità individuale che ponga un freno al fenomeno. È però importante sottolineare che solo attraverso la sterilizzazione è possibile contrastare il fenomeno del randagismo».

Il contributo economico complessivo che l’amministrazione comunale ha messo a disposizione per l’anno 2023 è di 4.950 euro, che verrà diviso equamente tra le associazioni di volontariato che parteciperanno al bando. I termini per la presentazione delle domande, utilizzando il modulo allegato nella sezione Bandi e Avvisi del sito comunale, è per le 12 di lunedì 11 dicembre 2023.

© Riproduzione riservata